Call of Duty League: svelate accidentalmente le date del Campionato del Mondo?

Pare che le date dell'evento conclusivo della stagione competitiva di Call of Duty siano state accidentalmente rivelate all'inizio dello stream dell'evento di New York.

Il Championship è da sempre l'evento più importante dell'anno competitivo di Call of Duty e, per questo 2020, i team si affronteranno per portarsi a casa una quota del prize pool di circa 4.2 milioni di Dollari. Ai soli vincitori andranno 2 milioni di Dollari.

Activision ha recentemente confermato che i playoff della Call of Duty League, incluso il Championship, si terranno online quest'anno a causa dellla situazione sanitaria globale. Nonostante questo, le date esatte non erano ancora state annunciate.

Se le informazioni dovessero rivelarsi veritiere, il Championship 2020 si svolgerà da sabato 29 agosto a domenica 30 agosto. Un evento della durata piuttosto ridotta, dunque: appena due giorni.

Activision non ha ancora confermato queste date, nonostante il mese di agosto sembri comunque essere l'unico punto fermo della discussione. Il Championship 2020 includerà tutte e dodici le squadre della lega, riunite in un bracket a doppia eliminazione.