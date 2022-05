Call of Duty: il marketing torna su Xbox, PlayStation sponsorizza Avatar e Hogwarts Legacy

Durante l'ultimo meeting finanziario di Sony, la compagnia ha svelato una serie di giochi chiave che godono (o godranno) di supporto marketing da parte di PlayStation, tra questi titoli non rientra però Call of Duty, con il marketing che tornerà quindi su Xbox, come prevedibile dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Tra i giochi "Sponsored by PlayStation" vengono citati Deathloop, Genshin Impact, Hogwarts Legacy, Forspoken, Ghostwire Tokyo, Grand Theft Auto V, FIFA, Final Fantasy 16 e Avatar Frontiers of Pandora di Ubisoft. Del tutto assente invece Call of Duty, assenza che non deve stupire troppo, del resto dal 2023 Activision Blizzard sarà una azienda di proprietà Microsoft al 100% ed è comprensibile come le strategie legate alla promozione di Call of Duty siano destinate a cambiare, con il contratto di markting con Sony in scadenza che non verrà rinnovato.

Si torna quindi all'epoca di Xbox 360, con la partnership in atto tra Microsoft e Activision che ha portato a bundle esclusivi e collaborazioni per DLC e contenuti extra. Con il lancio di Xbox One, Activision ha siglato un accordo con Sony per promuovere il gioco su PlayStation ma il contratto sta per scadere e come detto, presumibilmente non è stato rinnovato, lasciando a Microsoft l'onere di supportare il marketing dei nuovi COD.