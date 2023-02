Call of Duty, Microsoft conferma: l'accordo tra Activision e Sony scadrà nel 2024

Nella giornata ricca di impegni che ha visto Brad Smith dialogare con l'antitrust UE e siglare accordi come quello che garantirà il ritorno di Call of Duty su console Nintendo, il presidente di Microsoft ha fornito degli importanti chiarimenti sull'accordo che lega attualmente Activision e Sony per il marketing di CoD.

L'alto esponente della casa di Redmond ha discusso dell'argomento con i giornalisti di CNBC: nel corso dell'intervista, Smith ha spiegato che "stiamo offrendo a Sony le stesse cose che abbiamo offerto a Nintendo e NVIDIA, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo legalmente vincolante di portare Call of Duty su console PlayStation per i prossimi 10 anni. L'obbligo legale sottolinea la nostra volontà di portare su console PlayStation una versione di Call of Duty identica a quella Xbox".

Il presidente di Microsoft coglie inoltre l'opportunità per rivolgersi indirettamente al team PlayStation sottolineando come "penso che tutti concordino nel ritenere che stiamo proponendo a Sony un accordo migliore di quello che hanno attualmente con Activision Blizzard, un accordo che scadrà il prossimo anno".

Con queste dichiarazioni, il presidente dell'azienda americana conferma quindi le anticipazioni dei mesi scorsi sulla possibile scadenza dei contratti di marketing per Call of Duty che legano Activision e Sony per la promozione, appunto, dei videogiochi dell'iconica serie sparatutto su piattaforme PlayStation e la pubblicazione di contenuti ingame. Come suggerito dallo stesso Smith, inoltre, l'accordo offerto da Microsoft a Sony dovrebbe prevedere anche degli obblighi legalmente vincolanti per il lancio multipiattaforma di una versione PlayStation di Call of Duty che sia 'paritaria' a quella Xbox sia in termini di funzionalità che di modalità, grafica e contenuti.