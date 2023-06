Call of Duty: Microsoft non ha mai neppure pensato di renderlo esclusiva Xbox

Microsoft ha stretto accordi con compagnie come Nintendo, NVIDIA e altri provider di piattaforme di gaming in streaming per continuare a pubblicare Call of Duty in formato multipiattaforma, ed anzi estendere ulteriormente il bacino d'utenza dello sparatutto per i prossimi dieci anni.

Nonostante abbia dato prova delle sue intenzioni di non rendere Call of Duty esclusiva Xbox, continuano a persistere i dubbi della Federal Trade Commission, che proprio in questi giorni sta affrontando il processo legale contro Microsoft relativo all'acquisizione di Activision.

La direttrice finanziaria di Microsoft, Amy Hood, ha rivelato, come parte dell'udienza in corso, che i discorsi sull'esclusività di Call of Duty non sono mai stati menzionati durante i confronti interni sull'acquisizione della compagnia di Bobby Kotick.

"La possibilità di rendere Call of Duty un'esclusiva per Xbox non è mai stata valutata o discussa con me", scrive Hood nel documento, "né è stata nemmeno menzionata in nessuna delle presentazioni o discussioni con il Consiglio di amministrazione". L'intenzione del colosso di Redmond - continua - è di "continuare a sviluppare tutti i giochi e i franchise acquisiti e continuare a vendere su tutte le piattaforme pertinenti (ad esempio, Android, iOS, PlayStation, Steam, Switch, Windows, Xbox, ecc.)".

Nel corso del processo che vede protagonisti Microsoft e la FTC, è emerso che Bobby Kotick di Activision ha chiesto un accordo di riserva a Sony su Call of Duty nel caso l'acquisizione dovesse infine fallire.