Call of Duty Mobile: nel 2020 reddito stellare per gli sviluppatori

Call of Duty Mobile continua ad essere un successo e gode di una grande popolarità. I risultati ottenuti dallo spin-off per dispositivi portatili hanno fatto un gran bene alle finanze di TiMi Studios, autori del gioco e azienda sussidiaria di Tencent Games.

Stando ad alcuni report, in tutto il 2020 TiMi è riuscita a raggiungere un reddito totale di 10 miliardi di dollari grazie soprattutto al successo di Call of Duty Mobile, giocato da 210 milioni di giocatori attivi e con almeno 30 milioni di utenti quotidiani. Tra gli altri titoli sviluppati dal team si annoverano anche Pokémon Unite, Arena of Valor, Speed Drifters e Honor of Kings, altri giochi per il mercato mobile che hanno contribuito a far raggiungere allo studio questo enorme risultato. Da tenere inoltre in conto che tale reddito riguarda la sola TiMi, senza considerare gli altri studi sotto l'ala di Tencent. Quest'ultima, tenendo conto dell'intera produzione della multinazionale, ha raggiunto un reddito di 73 miliardi di dollari nel 2020.

L'obiettivo di TiMi è adesso quello di espandere ulteriormente il suo mercato globale continuando a puntare forte sul mercato mobile, ma non è da escludere anche la possibilità che lo studio voglia allargarsi anche verso la strada del mercato dei videogiochi AAA in modo da competere con i più grandi sviluppatori al mondo. Se volete approfondire, ecco la recensione di Call of Duty Mobile. Ricordiamo inoltre che è iniziata la stagione 2 di Call of Duty Mobile, intitolata Day of Reckoning.