Call of Duty Mobile accoglie Tokyo Escape: tutte le novità della Stagione 3

A partire da sabato 17 aprile, gli sviluppatori di Call of Duty Mobile invitano tutti gli appassionati dello sparatutto per smartphone a sperimentare l'onore dei Samurai con le numerose sorprese in arrivo nella Stagione 3 Tokyo Escape.

La prossima fase ingame di COD Mobile si aprirà ufficialmente alle ore 02:00 italiane della notte del 17 aprile. Una volta installato l'aggiornamento che darà inizio alla Season 3, i fan dell'esperienza FPS di Call of Duty per sistemi mobile potranno accedere alla nuova modalità multiplayer Spade e Pietre e a tantissimi contenuti aggiuntivi.

Tokyo Escape comprenderà infatti le attività Notturna 2.0 (dal 22 al 28 aprile) con versioni ottimizzate delle mappe multiplayer in scenari notturni, e le sfide di Spade e Pietre (dal 6 al 12 maggio), con combattimenti corpo a corpo in gare tutti contro tutti.

Sempre sul fronte dei contenuti inediti, è davvero impossibile non segnalare l'arrivo delle nuove mappe Oasis e Coastal, la prima proveniente dalla dimensione multiplayer di Modern Warfare 3 e la seconda progettata appositamente per le sfide Cerca e Distruggi di COD Mobile.

La Stagione 3 comprenderà anche l'accesso a una nuova abilità Operatore (Carica) per il modulo Battle Royale di Call of Duty Mobile, insieme alla classe BR Spotter che, però, sarà disponibile più avanti con un evento ad hoc.

L'utenza di COD Mobile su sistemi iOS e Android avrà anche l'opportunità di sbloccare due armi premium, ossia il nuovo PP19 Bizon - Yokai o il QXR - Schorching Sun, oltre a tutti i bonus previsti progredendo negli oltre 50 livelli del nuovo Battle Pass, con premi esclusivi a tema samurai.