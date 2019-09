Call of Duty Mobile: Activision svela il periodo di uscita su sistemi iOS e Android

Le alte sfere di Activision e gli autori di Timi Studio approfittano della visibilità mediatica garantitagli dalla Open Beta di COD Modern Warfare per fissare il periodo di lancio di Call of Duty Mobile, l'ambizioso sparatutto per sistemi iOS e Android.

La casa di sviluppo interna a Tencent che si occuperà di questo progetto promette di offrirci un'esperienza di gioco non troppo lontana da quella fruibile su console casalinghe, seppur con i dovuti distinguo rappresentati dal diverso layout di comandi basato su controlli touch e dalle limitazioni imposte dal multiplayer competitivo su sistemi mobile.

Grazie ai suggerimenti pervenuti da coloro che hanno partecipato alla fase di beta testing a porte chiuse, Call of Duty Mobile dovrebbe essere disponibile a partire da martedì 1 ottobre su sistemi iOS e Android. Il titolo, precisano Tencent e Activision, adotterà la formula free-to-play che permetterà il download gratuito dell'applicazione, con successivo accesso al negozio interno per chi desidererà personalizzare ulteriormente l'aspetto del proprio soldato digitale.

Tra le modalità multiplayer accessibili sin dal lancio, troveremo le canoniche sfide Team Deathmatch, Search and Destroy e Free-for-All, con un ventaglio di mappe che comprenderà ambientazioni storiche come Nuketown, Hijacked e Crash. Sempre a ottobre, in coincidenza dell'uscita di Call of Duty Mobile su App Store e Google Play, avremo poi accesso al modulo Battle Royale e alla sua enorme mappa esplorabile per lobby che comprenderanno fino a 100 giocatori connessi in contemporanea. Prima di lasciarvi al tweet che conferma il giorno di lancio del prossimo sparatutto mobile gratuito di Activision, vi ricordiamo che il "fratello maggiore" Call of Duty Modern Warfare è invece previsto in uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One per il 25 ottobre.