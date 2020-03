Call of Duty Mobile si aggiorna con due modalità, Zombie non è più disponibile

Activision ha annunciato un nuovo aggiornamento di Call of Duty Mobile disponibile dal 25 marzo. Questo update include due nuove modalità ma rimuove la modalità Zombie come precedentemente annunciato.

La prima modalità si chiama Rapid Fire e vedrà i giocatori impegnati ad ottenere Scorestreak e Operator Kill ad una velocità superiore al normale, inoltre sono previste munizioni infinite per garantire uno stile di gioco frneetico e veloce. Rapid Fire è una modalità a tempo limitato e sarà disponibile solamente per un breve periodo. La seconda novità è stata denominata Sitck and Stones, con i giocatori impegnati in battaglia con equipaggiamento limitato, anche in questo caso si tratta di una Limited Time Mode (LTM) disponibile solamente per pochi giorni.

Dal 25 marzo la modalità Zombie non sarà più disponibile in Call of Duty Mobile, non è chiaro se questa tornerà nel prossimo futuro o se sia stata rimossa definitivamente. Vi ricordiamo che per festeggiare il lancio di Call of Duty Warzone Activision ha regalato nuovi personaggi di COD Mobile, inoltre a breve dovrebbero arrivare interessanti novità per quanto riguarda il Call of Duty Mobile Championship 2020, evento eSports legato al gioco non ancora annunciato ufficialmente dal publisher Activision.