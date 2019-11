Call of Duty Mobile si aggiorna con la modalità Zombie

Activision lancia oggi una nuova esperienza Zombi a tempo limitato per Call of Duty Mobile. La nuova modalità offre un modo completamente nuovo di giocare in prima persona su iOS e Android.

In questa esperienza, i giocatori possono scegliere sia la modalità Raid sia la più tradizionale modalità Sopravvivenza su una versione creata appositamente per mobile di Shi No Numa, la classica mappa zombi originariamente apparsa in Call of Duty World at War.

I giocatori iniziano muniti soltanto di una pistola e un coltello, ma eliminando gli zombi e riparando le finestre guadagnano punti per ottenere armi ed equipaggiamento migliori durante il gioco. Nella modalità Raid, dopo aver fatto fuori ondate di zombie, i giocatori combatteranno contro i boss per finire la partita.

L'esperienza Zombi offre nuove sfide ai giocatori di Call of Duty Mobile, con operazioni in cooperativa, nuovi stili di gioco e easter egg tutte da scoprire. Oltre alla nuova modalità Zombi, oggi inizia anche la Season 2. Questo significa che in Multiplayer e Battle Royale saranno disponibili nuove armi, equipaggiamenti, spray e gestualità.