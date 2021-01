Call of Duty Mobile si aggiorna, al via la Stagione 1 Nuovo Ordine

Call of Duty Mobile si aggiorna, debutta oggi la Stagione 1 (intitolata Nuovo Ordine) che inaugura un nuovo anno di contenuti, tra cui una mappa inedita, modalità Battle Royale per 40 giocatori e un Battle Pass con 50 livelli aggiuntivi.

Ecco le principali novità della Stagione 1 di Call of Duty Mobile, ora disponibile come update gratis su iOS e Android.

Call of Duty Mobile Stagione 1

Nuova mappa multiplayer – Recupera

Nuovi personaggi

Nuova modalità Battle Royale Blitz per 40 giocatori

Nuova abilità dell'Operatore Gravity Vortex Gun

Nuova classe BR Desperado

Due nuove armi funzionali: fucile d'assalto FR .55 e fucile da tiratore scelto SKS

Nuove modalità multiplayer: Scontro 3v3, Attack of the Undead da 20 giocatori

Stagione 1 New Order Battle Pass – Nuovi personaggi, armi, oggetti e altro ancora

Marquee Event Fight for Humanity

Nuove sfide stagionali

Nuovo merchandise ora disponibile nel negozio

Inoltre sono presenti aggiornamenti dell'interfaccia utente, stabilizzazione delle armi e varie ottimizzazioni del gameplay. Activision continua così ad investire in Call of Duty Mobile, uno dei giochi portatili di maggior successo del 2020 con decine di milioni di download e una userbase in continua espansione. COD Mobile ha incassato oltre 500 milioni di dollari in un anno entrando a far parte della vasta famiglia Call of Duty che include anche COD Warzone, Modern Warfare e Call of Duty Black Ops Cold War.