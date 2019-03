Call of Duty Mobile annunciato, Beta prevista in estate

Activision e Tencent hanno annunciato che il gioco Call of Duty Mobile raggiungerà l'Europa e Nord America nel corso dell'anno, con una Beta Pubblica prevista nel corso dell'estate su iOS e Android.

Call of Duty Mobile, lanciato in Cina e Australia con il titolo Call of Duty Legends of War, è un gioco free to play sviluppato in collaborazione tra Activision, Tencent e Timi Studios specificatamente per smartphone e tablet. Il gioco presenta varie modalità multiplayer online e include modalità come Team Deathmatch, Fre For All e Search & Destroi, tornano inoltre anche le armi, i personaggi e le mappe preferite dai fan della serie, come Nuketown, Crash, Hijacked e tante altre.

Call of Duty Mobile è sviluppato con il motore Unity, oltre al multiplayer gli sviluppatori fanno sapere che "nuovi modi di giocare" saranno presto annunciati. Nell'attesa, sono iniziate le pre-registrazioni per COD Mobile, effettuando l'iscrizione al sito ufficiale riceverete tutti gli aggiornamenti sulla Beta Pubblica, attualmente prevista per l'estate 2019, con il lancio ufficiale a seguire poco dopo, sicuramente entro la fine dell'anno.