Call of Duty Mobile: annunciato il World Championship 2020 in collaborazione con Sony

Activision, in collaborazione con Sony Mobile Communications Inc. ("Sony Mobile"), ha annunciato oggi che il torneo World Championship 2020 di Call of Duty: Mobile si terrà online il 30 aprile.

I giocatori di Call of Duty: Mobile che si sono qualificati come veterani o a un livello superiore in modalità multigiocatore avranno la possibilità di competere per vincere gli esclusivi accessori estetici e il premio in denaro di Call of Duty: Mobile Esports. Il torneo prevede oltre 1 milione di dollari in premi totali, sponsorizzati da Sony Mobile.

"Siamo davvero entusiasti di annunciare il tanto atteso torneo competitivo di Call of Duty: Mobile", ha dichiarato Chris Plummer, vice presidente mobile di Activision. "Questo torneo rappresenta un’evoluzione del gioco mobile molto amato dai fan, e offre ai giocatori qualificati di Call of Duty: Mobile la possibilità di competere con giocatori di tutto il mondo per vincere la somma in denaro e altri premi".

Come parte di questa collaborazione, il Sony Xperia 1 II (Mark 2) è ottimizzato per Call of Duty: Mobile. Il torneo avrà luogo online il 30 aprile in molti paesi del mondo. Per il regolamento e per maggiori informazioni sul torneo World Championship 2020 di Call of Duty: Mobile visitare il sito ufficiale.