Call of Duty Mobile si apre l'esport: in arrivo la stagione 2020?

Nell'ultimo aggiornamento dedicato alla community, gli sviluppatori di Garena (in collaborazione con Activision) hanno sottolineato che una richiesta frequente che ricevono da parte dei giocatori è relativa all'apertura dell'applicazione mobile verso la scena esport.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo l'argomento è da tempo fonte di discussione ma ancora i dettagli non possono ancora esser condivisi pubblicamente. Tuttavia, continuano gli sviluppatori, se i giocatori partecipano ai tornei organizzati “dal basso” (ovvero grazie a iniziative amatoriali), la promessa è quella di lavorare in modo da supportare queste iniziative, in modo da continuare a far crescere la community indipendentemente dall'esistenza di una scena esport professionistica.

La dichiarazione dimostra chiaramente che si è iniziato a lavorare per gettare le basi di una scena esport di Call of Duty Mobile. Tuttavia, per ora, vogliono supportare i tornei locali e autogestiti già esistenti.

Il team ha dichiarato: "Se state giocando a Call of Duty: Mobile in India, in Europa, in Sud America, Nord America, Medio Oriente o in qualsiasi altro luogo in cui supportiamo il gioco, vogliamo essere in grado di supportarvi. C'è molto da considerare dalla nostra parte, soprattutto per poterlo fare a livello internazionale, ma condivideremo più informazioni al più presto".

Activision, infatti, ha già iniziato a promuovere e supportare tornei organizzati a livello locale. In India, ad esempio, è già previsto un torneo organizzato da tournament organizer locali con un montepremi molto leggero (circa 300 Dollari).

L'iniziativa risulta interessante non tanto per il prize pool ma per il fatto che evidenzia tutta la vivacità della community e l'interesse della stessa per una nascita di una scena competitiva più strutturata.

Insomma, pare che Activision e Garena stiano prendendo seriamente in considerazione l'apertura della loro applicazione verso il framework esport, quindi non ci resta che attendere. Novità potrebbero arrivare già nei prossimi mesi.

Sarà anche interessante capire in che modo, per loro, sarà possibile competere con altri titoli che su mobile stanno andando molto bene, come PUBG e Fortnite.