Call of Duty Mobile: arriva finalmente la mappa Gulag

La stagione 7 di Call of Duty Mobile è iniziata da qualche settimana con enorme successo ma con una mancanza. Che fine ha fatto la mappa Gulag? Promessa dagli sviluppatori e mai pubblicata, una delle mappe più amate dai giocatori di COD Warzone sta per arrivare.

Gulag arriverà su Call of Duty Mobile entro la fine di questa settimana, presumibilmente giovedì 25 giugno o venerdì 26 giugno, dal momento che Activision non ha mai pubblicato contenuti nel weekend. Insieme a Gulag debutterà anche la nuova modalità multigiocatore 2v2, anche questa richiesta a gran voce dalla community.

Vi ricordiamo che è ora in corso la Midsummer Madness di Call of Duty Mobile, l'evento estivo celebra la nuova stagione con varie ricompense tra cui una armatura esclusiva ispirata all’estate con una corona di fiori, una nuova immagine di un teschio ricoperto di fiori, un pacifico prato estivo con fiori e un minaccioso teschio come biglietto da visita.

Activision ha in programma di pubblicare molti altri contenuti per Call of Duty Mobile, gioco che con oltre 100 milioni di download ha conquistato non solo gli appassionati di COD allargandosi ad un pubblico molto più vasto, arrivando a riscuotere discreto successo anche nel mondo eSports, con i primi tornei e competizioni ufficiali.