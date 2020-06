Call of Duty Mobile: arriva la Midsummer Madness, bonus e regali gratis per tutti

Da oggi e fino al 23 giugno Call of Duty Mobile festeggia l'arrivo dell'estate con il nuovo evento a tempo Midsummer Madness, disponibile solamente per pochissimi giorni su iPhone e Android.

Midsummer Madness permette di ottenere vari premi e ricompense come armatura ispirata all’estate con una corona di fiori, immagine di un teschio ricoperto di fiori, un pacifico prato estivo con fiori e un minaccioso teschio come biglietto da visita.

L'evento è già attivo e disponibile su tutte le piattaforme mobile e durerà come detto fino al 23 giugno, sicuramente una buona occasione per festeggiare la fine della primavera e l'arrivo della stagione più calda dell'anno, che vedrà Activision continuare a supportare Call of Duty Mobile con nuovi eventi e contenuti.

A metà giugno Activision ha lanciato la Stagione 7 di Call of Duty Mobile la quale ha già riscosso un discreto successo coinvolgendo milioni di giocatori, nuovi contenuti sono attesi nelle prossime settimane, al momento il publisher non ha stilato un piano dei prossimi aggiornamenti, restiamo quindi in attesa di saperne di più sulle novità estive e autunnali di COD Mobile.