Call of Duty Mobile: arriva la Stagione 13 Winter War, le novità

Dal 22 dicembre arriva la nuova stagione di Call of Duty Mobile: la Season 13 del celebre sparatutto Activision porta in dote tanti nuovi contenuti tra cui mappe, una nuova arma, due eventi extra e lo snowboard per la modalità Battle Royale.

Call of Duty Mobile Stagione 13 Winter War è disponibile dal 22 dicembre alle 01:00 sia su Android che su dispositivi iOS come iPhone e iPad. Di seguito una principale panoramica sulle novità annunciate da Activision.

Due mappe innevate: Russian Nuketown, Raid Holiday (MP)

Nuova arma leggendaria: Meteorite Infused Peacekeeper MK2

Personaggi a tema Black Ops Cold War e Winter War saranno rivelati al lancio della Stagione

Nuovo veicolo Battle Royale: Snowboard

Nuova specialità: Rifornimento

Due nuove armi funzionali: PeaceKeeper MK2, QXR

Nuova modalità: Grind

Nuova serie di punteggi: sistemi EMP

Stagione 13: Winter War Battle Pass: Nuovi personaggi, armi, oggetti e altro ancora

Marquee Event: Holiday Bonanza, On the Brink

New Rank Series 8 - Reznov e Winterwood Camo series

Nuove sfide stagionali: in arrivo un nuovissimo SMG, il QXR

Nuovo merchandise ora disponibile nel negozio

La Stagione 13 di Call of Duty Mobile include una valanga di nuovi contenuti, tra cui due mappe multiplayer coperte di neve, una nuova arma leggendaria, un Battle Pass aggiuntivo, due eventi e uno snowboard, oltre a svariati aggiornamenti legati all'interfaccia utente, stabilizzazione delle armi e ottimizzazione del gameplay.