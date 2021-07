Call of Duty Mobile: arriva la Stagione 6 The Heat e tornano gli zombie

E' una calda estate quella che stiamo vivendo e Call of Duty Mobile promette di renderla ancora più bollente con l'arrivo della nuova Stagione 6 denominata non a caso The Heat e in arrivo il 30 luglio alle 02:00 del mattino.

Gli sviluppatori promettono "una stagione rovente" grazie a nuovi personaggi, armi, un Battle Pass inedito e due mappe extra, inoltre la Stagione 6 di Call of Duty Mobile vede il ritorno degli zombie in una modalità di gioco deominata Undead Siege.

Call of Duty Mobile Stagione 6: le novità

Sobborghi: affronta Slums, un classico amato dai giocatori introdotto per la prima volta in Black Ops II. Combatti nelle strade e intorno alla fontana centrale, e non dimenticare di guardare dietro gli angoli!

Stack: rispolvera le tue tattiche di combattimento ravvicinato, Stack è una mappa quasi simmetrica ambientata in un centro di addestramento nel deserto. Introdotta per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare, Stack si unisce alla rotazione di mappe Scontro grazie alla Stagione 6.

Presente anche il nuovo evento a tempo limitato Undead Siege, disponibile dal primo agosto. In questa modalità i giocatori si schiereranno con la loro squadra nella mappa Isolated Battle Royale dove dovranno sopravvivere contro gli zombie per cinque giorni e cinque notti.