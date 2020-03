Call of Duty Mobile: in arrivo il CoD Mobile Championship 2020?

Come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa, l'esport potrebbe approdare anche in Call of Duty: Mobile. Non potrebbe essere altrimenti, visto che l'applicazione di TiMi e Tencent è uno dei titoli tascabili più riusciti degli ultimi mesi.

Il CoD Mobile Championship 2020 potrebbe iniziare con una prima fase il 2 aprile, secondo quanto postato da Matt "MobileMatt" Rutledge, director di Complexity Gaming.

L'immagine è un leak, ma sembra attendibile.

Ecco come dovrebbe essere la scansione temporale:

Torneo (solo): dal 3 al 26 aprile;

Torneo (Team Up): dall'1 al 10 maggio;

Qualificazioni regionali: dal 17 al 31 maggio;

Playoff regionali: da giugno ad agosto.

A quanto pare, le qualificazioni e i playoff regionali porteranno al CoD Mobile Championship 2020, che probabilmente sarà un evento dal vivo in LAN, sempre che l'emergenza sanitaria legata al coronavirus si risolva.

Lo YouTuber Luke "Ferg" Fergie, nei commenti sotto al tweet ha chiarito i dubbi dicendo che la foto è stata estrapolata dai server di beta test di CoD Mobile. Dunque, al momento nulla è stato ancora confermato da Activision, anche se la veridicità dell'immagine potrebbe esser legittimata a breve.

Il probabile torneo “solo”, dunque, pare avrà quattro qualificazioni per quattro weekend nel mese di aprile. I partecipanti dovranno giocare 10 partite classificate durante il fine settimana che assegneranno loro un punteggio basato sulle vittorie e sulla classifica.

E sembra che questa fase sarà probabilmente aperta a tutti. Quindi, iniziate a darci dentro.