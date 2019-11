Call of Duty Mobile batte Mario Kart Tour: è il secondo gioco più scaricato nel primo mese

Call of Duty Mobile ha battuto Mario kart Tour, diventando così il secondo gioco mobile più scaricato di tutti i tempi nel primo mese dal lancio. Al primo posto infatti resta irraggiungibile Pokémon GO di Niantic, divenuto un vero e proprio fenomeno sociale soprattutto durante i primi tempi.

L'app sviluppata da Tencent è stata scaricata 148 milioni di volte nel primo mese, con un picco assoluto raggiunto il 1 Ottobre, quando è stata scaricata 24 milioni di volte in tutto il mondo tra App Store e Google Play. I maggiori utilizzatori del gioco sono gli statunitensi, con 23.6 milioni di download in USA, ed al secondo posto figurano i 16.2 milioni di download dell'India.

Numeri davvero ottimi soprattutto se paragonati ad altri potenziali rivali, come PUBG Mobile, che si era fermato a "soli" 60.7 milioni di download.

Anche per quanto riguarda i guadagni il risultato è davvero di tutto rispetto, visto che si parla di 53.9 milioni di dollari ricavati dalle vedite ingame.

Call of Duty Mobile è stato infine scaricato ben 100 milioni di volte solo nella prima settimana dall'uscita, ed anche in questo caso se non è record poco ci manca. Che ne pensate dei numeri del videogame? Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Mobile.

Nel frattempo, su Call of Duty Mobile è in arrivo la modalità zombi. La aspettavate?