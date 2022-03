Call of Duty Mobile, il Campionato Mondiale 2022 inizierà il 31 marzo!

Mentre Call of Duty: Mobile registra numeri da capogiro grazie alle microtransazioni, gli appassionati di esport per l’FPS su smartphone di casa Activision si preparano al nuovo Campionato Mondiale del 2022 aperto a tutti i giocatori di tutto il mondo, che avrà ufficialmente inizio il 31 marzo prossimo.

Il Call of Duty: Mobile World Championship ritorna per il 2022 con oltre 2 milioni di dollari di montepremi, inclusi 1,7 milioni di dollari per le finali del campionato mondiale. Si tratta a tutti gli effetti del più grande incasso per un singolo evento nella storia del campionato mondiale di Call of Duty: Mobile.

Tutti i giocatori idonei possono competere per guadagnare ricompense di gioco, tra cui nuove armi e operatori, oltre a una quota del montepremi. La Fase 1 del Call of Duty: Mobile World Championship 2022 vedrà i giocatori competere per quattro weekend in Solo Play tra marzo e aprile, mentre la Fase 2 di maggio 2022 servirà alle squadre per prepararsi alla vera competizione.

La Fase 3 tra giugno e luglio sarà suddivisa in tre weekend di qualificazioni regionali: il primo sarà dedicato ad America Latina e India, il secondo a Europa e Giappone, e il terzo al Nord America. Successivamente, nel mese di agosto avverrà la Fase 4 con i playoff regionali, che infine porteranno le migliori squadre del mondo sul palco delle finali offline nel mese di dicembre 2022.

Per maggiori dettagli su fasi, requisiti e regole ufficiali, basterà visitare il sito dedicato.

Sempre a proposito di esport, pochi giorni fa è stata annunciata la lineup per l’EVO 2022.