Call of Duty Mobile: nuovi codici di giugno 2022 e come riscattarli gratis

Nell'attesa di scoprire la data di lancio di COD Warzone Mobile, perché non arricchire l'equipaggiamento del vostro Operatore di Call of Duty Mobile con i nuovi codici di giugno 2022? Eccovi l'elenco completo degli ultimi codici disponibili e una comoda guida per riscattarli su tablet e smartphone iOS e Android.

I codici messi a disposizione da Activision e dai suoi partner commerciali consentono a tutti gli appassionati della versione free-to-play per sistemi mobile di Call of Duty di ampliare il proprio equipaggiamento con oggetti, personalizzazioni per il proprio alter-ego e skin speciali per armi, oltre ad altri bonus. Prima di entrare nel merito dei passaggi da compiere per riscattare questi oggetti ingame, eccovi l'elenco con gli ultimi codici disponibili nel mese di giugno 2022:

BLMLZCZH88

BJRLZBZDV8

JNQ34TEANEG9R

BVRPZITKAZADS9

BJUMZBZEWE

BKHDZBZ7U5

ARPM3LUJ0JF97

BLILZCZ5UE

BFOBZBAVHJGZCSK

BJUNZBZBUA

BFQGZEBKCAZ97FP

BEI25I3Y2BDI7829

BFOBZDUCLOZ6DBT

EHEUUE73I63UT6

RIEJ1572HE51GE

NSHIW629RU2N85

QVABZA5RI7ZHQ

67VHL8XS2SZ1

STPW4PR86ZRF

USU261863H287E8

BJMMZCZAQS

BQIHZBZC4Q

SSUXH8S0ELKU

BQIBZBZJSU

Per riscattare i bonus di cui sopra, basta completare questi semplici passaggi:

apri la sezione Redemption Center nel menù iniziale di Call of Duty Mobile Inserisci il tuo ID utente (o UID) che puoi trovare nel profilo giocatore sotto l'icona dell'avatar Digita il codice di riscatto dei bonus e, successivamente, immetti il codice di verifica che appare nella pagina del Redemption Center Premi il pulsante Invio e attendi la finalizzazione del processo di sblocco dei bonus associati al codice immesso

Una volta completati tutti questi passaggi, lo sblocco dei bonus dovrebbe avvenire in pochi secondi: qualora il processo di sblocco non dovesse andare a buon fine, consigliamo a chi ci segue di utilizzare uno degli altri codici nella lista di cui sopra e, nel caso non l'aveste ancora fatto, di provvedere ad aggiornare Call of Duty Mobile all'ultima versione ufficiale per sistemi iOS e Android.