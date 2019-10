Call of Duty Mobile: come giocare con il controller o con mouse e tastiera

Anche se il supporto ufficiale ai controller per Call of Duty Mobile è stato rimosso, su Android è ancora possibile giocare con lo shooter di Timi Studio e Tencent utilizzando il pad PS4/Xbox One o mouse e tastiera. In questa mini-guida vi spieghiamo come fare.

Avvertenza: il supporto ufficiale ai controller è stato sospeso da Activision per non svantaggiare i giocatori che usano i comandi touch. Come vedremo di seguito, su Android è ancora possibile utilizzare il pad o mouse e tastiera grazie a delle app esterne. Dal momento che si tratta di un metodo non ufficiale e non previsto dagli sviluppatori, non sappiamo dirvi se il publisher prenderà dei provvedimenti contro coloro che utilizzeranno il controller e mouse e tastiera per giocare online a Call of Duty Mobile.

Nella seguente mini-guida ci limiteremo a spiegarvi come usare queste periferiche di controllo nel gioco, a puro scopo informativo, senza assumerci nessuna responsabilità sugli eventuali provvedimenti che Activision potrebbe prendere contro i giocatori che le utilizzano. Vi invitiamo dunque a seguire queste istruzioni con la dovuta cautela.

Come usare il controller in Call of Duty Mobile

Su Android è possibile utilizzare il pad PS4/Xbox One seguendo questi passaggi (mostrati nel video riportato in cima):

Andate su Impostazioni> Dispositivi collegati> Associa nuovo dispositivo al telefono.

Mettete il ​​tuo controller PS4 o Xbox One in modalità di associazione tenendo premuti contemporaneamente Share e Options su PS4, o tenendo premuto il piccolo pulsante di sincronizzazione nella parte superiore sinistra del pad Xbox One. In entrambi i casi, le spie sul pad lampeggeranno.

Sul vostro smartphone dovrebbero apparire come "Controller wireless Xbox" o "Controller wireless PS4".

Una volta abbinato tutto, scaricate l'app Octopus dal Google Play Store.

All'apertura dell'app vedrete un controller wireless collegato.

Nell'elenco "I miei giochi" dell'app, toccate il segno più e aggiungete Call of Duty Mobile.

Toccate l'icona e selezionate "continua a giocare". A questo punto potrebbe essere richiesto di guardare un breve annuncio.

Toccate "Correggi"

Successivamente, Call of Duty Mobile verrà avviato o potrebbe essere necessario avviarlo da soli.

Avviate una partita o il tutoria, e vedrete una piccola testa di polpo blu sporgere dalla parte superiore dello schermo. Toccatelo e selezionate l'opzione "Lo so".

Ora toccate il pulsante "+" nel menu per mappare tasti, tasti direzionali e pulsanti analogici come ritenete opportuno.

Al termine, toccate il segno di spunta bianco.

Dopo aver completato questi passaggi, sarete in grado di giocare a Call of Duty Mobile su Android con il controller. Purtroppo non esiste nessun metodo analogo su iOS, dato che non sono presenti app di terze parti come Octopus, motivo per cui è impossibile usare i pad PS4 o Xbox One sui dispositivi Apple.

Come usare mouse e tastiera in Call of Duty Mobile

Utilizzare mouse e tastiera in Call of Duty Mobile è ancora più semplice: vi basterà giocarlo direttamente su PC, grazie all'emulatore Android Game Loop. Tutto quello che dovete fare è scaricare Game Loop, installarlo sul vostro PC, avviare l'emulatore e scaricare Call of Duty Mobile, proprio come mostrato nel video riportato a fondo pagina.

Voi vi state divertendo con lo shooter mobile di Activision e Tencent? Con quale sistema di controllo preferite giocarlo? Intanto ricordiamo che COD Mobile ha superato i 35 milioni di download nel giro di poche ore, facendo meglio di qualsiasi altro gioco in prima o terza persona su App Store e Google Play.