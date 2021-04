Call of Duty Mobile: come guadagnare crediti e punti COD?

Come accade per la stragrande maggioranza dei videogiochi mobile free-to-play, e in molti prodotti che prevedono una modalità multigiocatore online, anche in Call of Duty Mobile i giocatori avranno la possibilità di utilizzare il denaro e il credito guadagnato durante il gioco per acquistare numerosi oggetti diversi.

Nel caso specifico di CoD Mobile, iterazione della famosissima serie di shooter di Activision che rappresenta il primo tentativo di sbarco su sistemi mobili con sistema operativo Android o iOS, come smartphone e tablet, all’interno del gioco sono disponibili due tipologie diverse di valute virtuali che possono essere guadagnate e successivamente utilizzate per acquistare oggetti cosmetici e altro ancora. Le due valute in questione sono i Punti COD e i Crediti: ciascuna delle due può essere spesa allo stesso modo all’interno del negozio dell’applicazione, ma il modo in cui potranno essere acquisite e guadagnate è profondamente diverso, e sta alla base della differenza tra le due valute.

I Crediti sono la valuta più comune tra le due presenti in Call of Duty Mobile, nonché quella che permette di acquistare la maggior parte degli oggetti disponibili all’interno del catalogo del negozio del gioco. I Crediti possono essere ottenuti in via completamente gratuita semplicemente giocando e portando a termine una serie di attività specifiche, come quelle elencate qui di seguito:

completando le attività e le missioni giornaliere e settimanali

riscattando i bonus gratuiti per l’accesso giornaliero, per un totale massimo di circa 500 crediti a settimana

partecipando ai numerosi eventi a tempo limitato che verranno resi disponibili da Activision

smantellando gli oggetti già presenti all’interno del vostro inventario che non vi interessano, in modo da recuperare qualche credito extra

scalando i livelli della versione gratuita del Battle Pass del gioco

spendendo qualche minuto guardando le pubblicità all’interno dell’applicazione

I Punti COD sono invece una valuta che può essere ottenuta solamente spendendo soldi veri in cambio, oppure tramite i livelli del Battle Pass Premium, a sua volta sbloccabile solamente acquistandolo con denaro reale oppure spendendo un totale di 800 Punti COD. Questi punti speciali possono essere utilizzati per acquistare casse, all’interno delle quali sarà possibile trovare numerosi oggetti diversi, e per sbloccare le migliori skin e i migliori oggetti del catalogo del negozio di Call of Duty Mobile. Vediamo quindi i tagli di prezzo per i Punti COD:

80 Punti COD - 1,09 euro

400 Punti COD - 5,49 euro

800 Punti COD - 10,99 euro

2000 Punti COD - 27,99 euro

4000 Punti COD - 42,99 euro

8000 Punti COD - 109,99 euro

Per non perdervi tutte le ultime novità del gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata a tutte le novità introdotte in Call of Duty Mobile con la Stagione 3 e l'update Tokyo Escape, a partire dall'arrivo di nuove modalità ed eventi.