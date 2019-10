Call of Duty Mobile: come guadagnare Punti COD e Crediti gratis

All'interno di Call of Duty Mobile sono presenti due valute in-game con le quali effettuare acquisti nel negozio: i Punti COD e i Crediti. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerli e come guadagnarli gratis giocando.

Essendo un titolo free-to-play, Call of Duty Mobile prevede la possibilità di mettere mano al portafogli per comprare nuovi oggetti da usare nel gioco. Per fortuna è possibile guadagnare la valuta in-game anche in modo gratuito, semplicemente giocando.

Come guadagnare i Crediti di Call of Duty Mobile gratis

I Crediti di Call of Duty Mobile consentono di acquistare la maggior parte degli oggetti disponibili nel negozio in-game, come armi, accessori, granate e così via. Questa valuta può essere guadagnata gratuitamente partecipando alle varie attività del gioco.

Nello specifico, i Crediti possono essere guadagnati gratis nei seguenti modi:

Ricevendo i bonus per l'accesso giornaliero (fino a 500 Crediti a settimana)

Completando le attività giornaliere e settimanali

Partecipando agli eventi a tempo limitato (controllate sempre la scheda centrale nella parte sinistra della schermata principale)

Salendo di livello nel Battle Pass gratuito

Demolendo gli oggetti indesiderati dall'inventario

Guardando gli annunci e le promozioni visualizzate nel gioco

Come ottenere i Punti COD in Call of Duty Mobile

Con i Punti COD potrete acquistare le casse premio e alcuni oggetti cosmetici esclusivi come le skin delle armi più rare. Per ottenerli sarà necessario sborsare soldi reali, comprandoli nel negozio in-game di Call of Duty Mobile ai seguenti prezzi:

80 Punti COD - 1,09 euro

400 Punti COD - 5,49 euro

800 Punti COD - 10,99 euro

2000 Punti COD - 27,99 euro

4000 Punti COD - 42,99 euro

8000 Punti COD - 109,99 euro

L'unico modo per guadagnare "gratis" i COD Points è avanzare di livello nel Battle Pass Premium, Pass che può essere acquistato al prezzo di 800 COD Points (vale a dire 10,99 euro). Nello specifico, otterrete in ricompensa 800 COD Points dopo aver raggiunto il livello 93 del Battle Pass Premium, quanto basta per acquistare il Pass della prossima stagione.

Vi state divertendo con lo shooter mobile di Tencent e Timi Studio? Con l'occasione ricordiamo che COD Mobile ha superato i 35 milioni di download a poche ore dal suo debutto, facendo meglio di qualsiasi altro gioco in prima o terza persona su App Store e Google Play.