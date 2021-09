Call of Duty Mobile: come ottenere la Medaglia Inflessibile

Al pari dei capitoli principali e canonici della serie, e per certi versi in maniera addirittura superiore, Call of Duty Mobile è ormai da molti mesi diventato un vero e proprio fenomeno in grado di riscuotere un enorme successo di pubblico e raggiungere l’incredibile numero di centinaia di milioni di videogiocatori attivi all’interno del titolo.

All’interno di Call of Duty Mobile è possibile ottenere alcuni cosiddetti achievement a seguito del completamento di una serie di sfide ed obiettivi, in modo tale da ottenere un riconoscimento per le proprie imprese sul campo di battaglia. La settima stagione di Call of Duty Mobile, disponibile attualmente su tutte le piattaforme mobile con dispositivi Android e iOS, ha recentemente introdotto una nuova serie di medaglie e relative sfide, tra le quali spicca quella per ottenere la Medaglia Inflessibile. Questa medaglia salta subito all'occhio in mezzo alle altre per via delle condizioni di cui necessita per essere sbloccata, le quali potrebbero risultare per molti giocatori decisamente impegnative. Per potervi guadagnare la Medaglia Inflessibile, infatti, dovrete ottenere ben 20 uccisioni di fila senza mai morire, un obiettivo sicuramente non facile e che richiederà grande concentrazione ed abilità per essere portato a termine.

Nonostante sia sicuramente necessario avere una certa competenza di base con il gioco prima di poter aspirare al completamento di questa sfida, è comunque possibile affidarsi ad una serie di tecniche e strategie per tentare di aumentare le proprie probabilità di successo. Seguendo i consigli della nostra guida riuscirete quindi a ridurre in maniera considerevole il numero dei tentativi che vi saranno necessari per riuscire a realizzare ben 20 uccisioni di fila senza mai morire ed ottenere la Medaglia Inflessibile.

Giocate partite non classificate

Il metodo più facile e veloce per tentare di aggirare il problema è quello di giocare le vostre partite all'interno di lobby non classificate, le quali vengono almeno parzialmente riempite da bot, ovvero giocatori non reali controllati dall'intelligenza artificiale. Come potrete facilmente immaginare, la difficoltà e la resistenza opposta nei vostri confronti da parte dei bot del gioco sarà estremamente inferiore a quella degli altri giocatori umani, e risulterà quindi mediamente più semplice realizzare la vostra serie di 20 uccisioni senza morire.

Sfruttate serie di punti e abilità degli Operatori

Per aumentare ulteriormente e in maniera piuttosto semplice il computo delle uccisioni messe a segno tornano estremamente utili le serie di punti - ovvero dei bonus che possono essere schierati al raggiungimento di una certa quantità di punti durante la partita - e le abilità speciali del vostro Operatore. In entrambe le categorie esistono oggetti, gadget ed abilità che vi permetteranno di ottenere alcune uccisioni extra, spesso senza nemmeno essere costretti a realizzarle in prima persona: molte ricompense per le serie di punti, come ad esempio i missili Predator oppure il Goliath, vi permetteranno infatti di far piovere fuoco dal cielo direttamente sui vostri nemici, aumentando sensibilmente e velocemente il vostro contatore delle uccisioni senza rischiare la pelle in prima persona (e senza quindi il rischio di vedere il vostro contatore improvvisamente azzerato).

Scegliete le giuste armi e imparate a conoscere le mappe

La chiave per ottenere delle buone prestazioni in generale su Call of Duty Mobile, e di conseguenza anche per riuscire ad aumentare le proprie probabilità di conquistare la Medaglia Inflessibile, è una buona conoscenza delle diverse mappe presenti all’interno del gioco e delle migliori armi e relativi setup da utilizzare durante le vostre partite. In generale, le armi più adatte ad essere utilizzare per realizzare una serie di 20 uccisioni di fila sono fucili d’assalto e mitragliette, due categorie di armi che mettono a disposizione del giocatore un rateo di fuoco elevato e un output di danni per ogni proiettile sparato superiore alla media, due caratteristiche che rendono queste armi estremamente adatte agli scontri a medio e corto raggio, ovvero le due tipologie prevalenti di scontro a fuoco a cui andrete incontro giocando a Call of Duty Mobile.

Affidandovi a questi brevi e semplici consigli riuscirete dunque ad aumentare significativamente le vostre probabilità di mettere in fila ben 20 uccisioni senza mai morire, in modo da ottenere la tanto desiderata Medaglia Inflessibile.