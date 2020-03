Call of Duty Mobile: come ottenere un personaggio gratis con COD Warzone

Activision ha pubblicato Call of Duty Warzone questa settimana, il nuovo Battle Royale gratis permette di ottenere anche una ricompensa per Call of Duty Mobile, nella veste di un personaggio a scelta tra Simon "Ghost" Riley, Gaz e John Price.

Come fare per ottenere il personaggio gratis di Call of Duty Mobile? E' semplicissimo, vi basterà lanciare l'app, accedere alla sezione Eventi e selezionare la nuova Missione 141, assicurandovi di giocare con lo stesso account utilizzato anche per scaricare gratis Call of Duty Warzone. Entro 72 ore dal login riceverete un gettone che vi permetterà di riscattare uno dei tre personaggi a scelta, l'offerta è valida fino al 23 marzo compreso, una volta scaricato il personaggio sarà vostro per sempre.

Call of Duty Mobile ha riscosso un enorme successo in questi ultimi mesi, attualmente è in corso la quarta stagione che ha introdotto tante novità, Activision ha confermato che il supporto andrà avanti per lungo tempo, i giocatori possono quindi aspettarsi ulteriori contenuti nelle prossime settimane.

Call of Duty Warzone è stato pubblicato il 10 marzo su PC, PS4 e Xbox One ed ha raggiunto quota sei milioni di giocatori in 24 ore, indubbiamente una partenza positiva per il nuovo gioco ambientato nell'universo di Modern Warfare.