Call of Duty Mobile: come si sbloccano le nuove classi?

Nato come una sorta di esperimento per un gioco appartenente al genere dei Battle Royale esclusivamente dedicato al mercato Android e iOS, Call of Duty Mobile si è velocemente imposto come uno dei nuovi esponenti del genere, attirando in breve tempo milioni di giocatori grazie alla fama del brand e ai contenuti aggiunti dagli sviluppatori.

Una delle caratteristiche che più differenziano COD Mobile dai più famosi videogiochi battle royale attualmente in circolazione su console e pc, come lo stesso Call of Duty Warzone oppure Fortnite, è la presenza di numerose classi differenti. Ogni classe possiede caratteristiche, abilità e gadget diversi dalle altre che la rendono più o meno adatta a determinate situazioni di gioco, e permettono in questo modo di rendere molto più vario il gameplay di ogni partita, incoraggiando il gioco di squadra e lo sfruttamento delle abilità uniche di ogni classe.

All’interno del gioco sono sempre presenti e disponibili un totale di sei classi di base, ma a queste si aggiungono le nuove classi che vengono periodicamente rese disponibili durante alcuni eventi a tempo dedicati. Durante questi eventi speciali, da completare entro un periodo limitato di tempo, tipicamente di pochi giorni, avrete la possibilità di sbloccare una nuova classe da utilizzare durante le vostre partite a Call of Duty Mobile. Per sbloccare la nuova classe in questione vi verrà richiesto di completare una serie di sfide e obiettivi, solitamente dieci, tra cui uccidere un certo numero di nemici, raggiungere determinati risultati in partita e molto altro ancora. Una volta completate tutte e dieci le sfide proposte entro lo scadere del tempo massimo a disposizione verrete ricompensati con lo sblocco della nuova classe, che potrete utilizzare all’interno delle vostre partite da quel momento in avanti.

