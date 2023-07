Call of Duty Mobile è un successone per Activision, incassa miliardi!

Nell'ultimo resoconto finanziario di Activision dedicato al secondo trimestre del 2023 salta all'occhio un dato particolarmente interessante: Call of Duty Mobile ha macinato in quattro anni oltre tre miliardi di dollari di ricavi.

Questo risultato ha incoronato Call of Duty come il più grosso nella mainline CoD del 2023, dimostrandosi addirittura maggiore dei principali titoli approdati su PC e console in questo stesso anno.

Nonostante Call of Duty nel suo complesso abbia visto un abbassamento del numero complessivo di giocatori nel corso del 2023, l'ala mobile continua a dimostrare la sua crescita in Activision, con la generosa spinta offertale non soltanto da Call of Duty mobile. Questo, insomma, è un periodo di profitti alle stelle per Activision Blizzard.

I titoli mobile, peraltro, stanno resistendo anche sul fronte engangement, riuscendo ad attirare nuovi giocatori e a trattenere quelli già esistenti. Con una media di 90 milioni di giocatori che si registrano ai titoli CoD su base mensile, oltre la metà proviene da piattaforme mobili, come ha rivelato Activision.

Naturalmente, non bisogna dimenticare che gli investimenti nei giochi mobile sono trainati anche da altri titoli di rilievo di King, non ultimo Candy Crush, che da sempre sta dimostrando di aver un esorbitante successo.

Questo giustifica pienamente le mire di Activision, che si dimostra intenzionata a puntare sulla propria componente mobile, che al momento è la più remunerativa. Nel frattempo, nonostante l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, Call of Duty rimarrà per 10 anni anche su Playstation.