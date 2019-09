Call of Duty Mobile: data di uscita ufficiale per l'Europa

Activision, in collaborazione con Tencent, annuncia che Call of Duty Mobile uscirà il 1° ottobre in Europa. Call of Duty Mobile è l’esperienza definitiva in prima persona che offre ai fan di COD le mappe, le modalità, le armi e i personaggi preferiti di tutta la serie.

"Metteremo nelle vostre mani, su mobile, l’esperienza di azione in prima persona definitiva di Call of Duty", ha affermato Chris Plummer, vicepresidente di Mobile presso Activision. “Stiamo mettendo insieme il meglio del franchise, tra cui mappe di Modern Warfare come Crash e Crossfire, mappe di Black Ops come Nuketown e Hijacked, e molte altre, in un titolo epico. Abbiamo testato ampiamente il gioco in territori selezionati e il feedback che abbiamo ricevuto ci ha aiutato a perfezionare l'esperienza in arrivo il primo ottobre."

Call of Duty Mobile uscirà con un'ampia offerta di modalità multigiocatore e la Battle Royale, con contenuti aggiuntivi, eventi a tempo limitato e playlist che verranno aggiunte regolarmente.

Nel Multiplayer, i giocatori si sfideranno in scontri fluidi, combattendo in prima persona nelle modalità preferite dai fan come Team Deathmatch, Search and Destroy e Free-For-All, in mappe iconiche come Nuketown, Crash, Hijacked e molte altre. Durante il gioco, i giocatori scaleranno una classifica per guadagnare e sbloccare personaggi classici di Call of Duty come John Soap MacTavish e Simon Ghost Riley dalla serie di Modern Warfare, come anche Alex Mason da quella di Black Ops. Armi, scorestreak ed equipaggiamento aggiuntivo per personalizzare il personaggio saranno a portata di polpastrello nell’esperienza Call of Duty definitiva.

La modalità Battle Royale è unica nel suo genere all’interno dell’universo di Call of Duty, pensata e costruita ad hoc per Call of Duty Mobile. Fino a 100 giocatori lotteranno per la sopravvivenza in una mappa creata esclusivamente per il mobile che offrirà ambientazioni da tutto il franchise Call of Duty sia per partite in singolo, a coppie o in team di quattro persone. I giocatori potranno sfidarsi tra terra, mare e cielo con veicoli come ATV, elicotteri e zattere, mentre cercano equipaggiamenti e armi in giro per la mappa.