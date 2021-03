Call of Duty Mobile Day of Reckoning: al via la Stagione 2, tutte le novità

Quest'oggi è ufficialmente cominciata la Stagione 2 di Call of Duty Mobile, chiamata Day of Reckoning. La nuova ondata di contenuti include Operatori e mappe in arrivo da Modern Warfare, un nuovo Battle Pass da 50 livelli con premi gratis e premium, e una nuova modalità scontro 3vs3 con fucili di precisione.

Il Battle Pass include nuove armi come il fucile d’assalto AS VAL, mentre il fucile di precisione SP-R 208 sarà sbloccabile più avanti attraverso delle sfide stagionali. Per arricchire l’esperienza di gioco, i giocatori potranno sfruttare la specialità Ricognizione e la serie di punti Attacco al Napalm. A seguire trovate tutte le novità nel dettaglio.

Call of Duty Mobile | Stagione 2 - Day of Reckoning

Due nuove Mappe Multigiocatore in arrivo da Modern Warfare

Shoot House: una tradizionale mappa a tre corsie, dal ritmo accelerato che favorisce gli scontri frenetici e battaglie dinamiche;

Shipment (2019): conosciuta da molti come la più piccola mappa nella storia di Call of Duty (prima dell’introduzione della modalità Scontro), Shipment è stata 12 anni fa il luogo di tantissime partite multiplayer. Questa mappa è perfetta per completare le proprie sfide o eseguire rapide serie di uccisioni, per un divertimento assoluto.

Nuovi operatori

Da Modern Warfare fa la sua prima apparizione Charly, disponibile tra i personaggi di default;

Charly si unisce ad altri operatori donna nel gioco come Outrider, Vivian Harris e altre;

I fan di tutto il mondo potranno sin da subito ottenere il personaggio di Charly gratuitamente.

Novità per la Battle Royale

Built Like a Tank: disponibile solo per un periodo limitato (marzo 18-24), questa modalità permette ai giocatori di evocare i loro carri armati e utilizzare armi anticarro per uccidere i nemici in battaglia;

Nuovo veicolo Camion Cargo;

Easter Eggs: fanno il loro ritorno su Battle Royale!

Evento

Inseguimento fa il suo debutto il 25 marzo e permetterà ai giocatori di inviare un soldato delle Forze Speciali in missione per guadagnare diverse ricompense.

Trovate un'anteprima dei nuovi contenuti nei filmati allegati a questa notizia.