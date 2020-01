Call of Duty Mobile: direttamente da Black Ops arriva la mappa Firing Range

Mentre Call of Duty Modern Warfare si avvicina lentamente alla fine della prima stagione e alla probabile uscita della modalità battle royale, ecco che arriva una nuova mappa gratuita per Call of Duty Mobile che farà la gioia di tutti i vecchi fan.

Da oggi è infatti possibile tornare a sforacchiare nemici in Firing Range, una delle mappe più apprezzate del vecchio Call of Duty Black Ops e ambientata nella stessa area in cui si svolge il tutorial dello sparatutto mobile al fianco di Simon "Ghost" Riley. Per chi non conoscesse la mappa, si tratta di un area d'addestramento ambientata su un'isola militare degli Stati Uniti e adatta a tutti gli stili di gioco. È infatti possibile nascondersi all'interno di una delle poche strutture per cecchinare i nemici o spostarsi per le aree all'aperto imbracciando una letale mitraglietta.

Vi ricordiamo che questo è solo un assaggio dei contenuti in arrivo sempre gratuitamente in Call of Duty Mobile, dal momento che nel corso delle prossime settimane il gioco riceverà un'altra ondata di skin, armi e altri oggetti grazie al debutto della Stagione 3. Non è inoltre da escludere che nella prossima stagione possa tornare la modalità Zombi con un'altra mappa nota ai giocatori.

Avete già letto la nostra guida su come giocare a Call of Duty Mobile con il controller PlayStation 4 e Xbox One?