Call of Duty Mobile è disponibile su iOS e Android

Dopo una lunga attesa, è finalmente disponibile su Android e iOS, la versione portatile della celebre saga sparatutto di Activision, con Call of Duty Mobile che è pronto a regalarci ore di svago sui nostri smartphone e tablet, e non solo.

È infatti notizia di ieri che sarà possibile giocare Call of Duty Mobile anche con mouse e tastiera attraverso un emulatore di Android, in modo da soddisfare anche i più puristi degli FPS.

Nel gioco sono disponibili una modalità deathmatch 5 contro 5, Prima Linea, Tutti contro tutti, Cerca e Distruggi e Duello tra cecchini, più la modalità zombie, ma soprattutto quella che probabilmente diventerà quella principale, ossia la battle royale fino a 100 giocatori. Già Blackout, in Call of Duty Black Ops 4 si rivelò piuttosto popolare, per cui c'è da scommettere su una buona riuscita anche per quest versione mobile.

Il download è gratis, dato che il gioco presenta il solito modello freemium, che prevede cioè l'acquisto di contenuti in-game. Avete già provato il nuovo titolo mobile Activision? Cosa vi aspettate da Call of Duty Mobile?