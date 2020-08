Call of Duty Mobile entra nella Stagione 9: ecco le novità di Conquista

Nell'impaziente attesa degli appassionati per l'annuncio di Call of Duty 2020 in Warzone, i vertici di Activision guardano all'oceanica platea di giocatori su sistemi iOS e Android per confermare la partenza di Conquista, la Stagione 9 di Call of Duty Mobile.

Il nuovo aggiornamento che celebra l'inizio di Conquista porta in dote tutta una serie di contenuti aggiuntivi e di modifiche all'esperienza di gioco di COD Mobile: tra le sorprese più interessanti, citiamo ad esempio l'introduzione della nuova funzione del Maestro d'Armi, la classe di armi dei Fucili Tattici e la mappa Shipment 1944, oltre a una nuova Specialità, a un equipaggiamento letale e ad un update della mappa Battle Royale.

Con la Stagione 9 di Call of Duty Mobile trova poi spazio un nuovo sistema Battle Pass con tantissimi contenuti a cui accedere sia tramite i livelli gratuiti che la progressione dei livelli Premium, con bonus che spazieranno dalle skin per armi ai nuovi personaggi.

Quanto a Maestro d'Armi, Tencent e TiMi Studio la descrivono come una funzionalità che aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione per tutte le armi, grazie alla possibilità di impiegare più di 50 accessori e 20 nuovi mirini per i 60 livelli degli equipaggiamenti, tramite i quali migliorare le capacità di ciascun elemento dell'arsenale a propria disposizione.

Di particolare interesse sono poi le aggiunte legate alla specialità Amplificato, la Termite come sfida stagionale, i Progetti da utilizzare nel sistema del Maestro d'Armi, la reinterpretazione mobile della mappa Shipment 1944 e l'aggiunta di nuove località alla mappa Battle Royale di COD Mobile, con scenari come Avamposto, Dormitorio, Base Radar e Campeggi. Date un'occhiata al video di presentazione della Stagione 9 di Call of Duty Mobile e diteci che cosa ne pensate di queste innovazioni introdotte da Activision per il suo kolossal sparatutto per sistemi iOS e Android.