Call of Duty Mobile sarà giocabile anche con mouse e tastiera

Mancano pochissimi giorni all'arrivo di Call of Duty Mobile, la nuova incarnazione della celebre saga prodotta da Activision, per il mercato dei dispositivi portatili, ed è arrivata una buona notizia per tutti quelli che con il proprio smartphone proprio non riescono a giocare, ma non vogliono perdersi il titolo.

GameLoop, il popolare emulatore di Android per PC, ha infatti appena annunciato che sarà possibile giocare Call of Duty Mobile anche attraverso il proprio computer. Si tratta di una possibilità che farà sicuramente gola a molti, per via del maggior campo visivo che sarà possibile ottenere, ma soprattutto perché i puristi del genere potranno così giocare utilizzando mouse e tastiera, i comandi classici e più raccomandati per questo tipo di giochi.

Non solo insomma il gioco sarà godibile anche su PC, ma in questo modo, trattandosi di un emulatore per un gioco che gira su Android, anche chi ha un computer non esattamente performante, può godersi l'esperienza di gioco di un Call of Duty.

La data d'uscita di Call of Duty Mobile è domani, per cui manca davvero pochissimo per poter provare con mano il nuovo titolo free-to-play della saga, che avrà anche una modalità Battle Royale tra le sue caratteristiche principali. Cosa vi aspettate da questo videogame?