Call of Duty Mobile: si può giocare con un joystick o un controller?

Call of Duty Mobile, la versione free to play dello sparatutto Activision per dispositivi iOS e Android, ha riscosso fin dal lancio nel 2019 un enorme successo, come testimoniano le incredibili entrate di COD Mobile registrate durante lo scorso anno.

In COD Mobile è possibile giocare alle varie modalità classiche, cioè Deathmatch e Team Deathmatch, come anche al Battle Royale in stile Warzone Call of Duty Warzone, usando i comandi touch visibili sullo schermo del vostro dispositivo. Per quanto il gioco sia stato pensato per questo tipo di controlli, usare un Joystick, un DualShock 4 o un altro pad è senza dubbio interessante e potrebbe migliorare le vostre capacità di mira e in generale le prestazioni. È possibile collegare un controller al cellulare/tablet e giocare così a Call of Duty Mobile? Assolutamente sì

COD Mobile: come usare il controller

Andate su Impostazioni> Dispositivi collegati> Associa nuovo dispositivo al telefono.

Mettete il controller PS4 o Xbox One in modalità di associazione tenendo premuti contemporaneamente i tasti Share e Options del DualShock, o tenendo premuto il piccolo pulsante di sincronizzazione nella parte superiore sinistra del pad Xbox One. In entrambi i casi, le spie sul pad lampeggeranno

Sullo smartphone dovrebbero apparire come Controller wireless Xbox o Controller wireless PS4

Una volta abbinato tutto, scaricate l'app Octopus dal Google Play Store

All'apertura dell'app vedrete un controller wireless collegato

Nell'elenco I miei giochi dell'app, toccate il segno + e aggiungete Call of Duty Mobile

Toccate l'icona e selezionate continua a giocare. A questo punto potrebbe essere richiesto di guardare un breve annuncio

Toccate Correggi

Successivamente, Call of Duty Mobile verrà avviato

Avviate una partita o il tutorial, e vedrete una piccola icona blu a forma di polpo sporgere dalla parte superiore dello schermo. Toccatelo e selezionate l'opzione Lo so

Ora toccate il pulsante + nel menu per mappare tasti, tasti direzionali e pulsanti analogici come ritenete opportuno

Al termine, toccate il segno di spunta bianco

In sostanza, l'app Octopus vi consente di associare i comandi touch ai pulsanti del joystick/controller/DualShock: il cellulare (o tablet) "penserà" che state usando il touchscreen, e voi potrete comodamente giocare come se fosse una console. Provate subito questo metodo, e cominciate alla grande la Stagione 3 Tokyo Escape di COD Mobile, ricca di nuove mappe e contenuti!