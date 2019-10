Call of Duty Mobile, Guida Halloween: come sbloccare l'abilità Sparrow

Fino a venerdì 1 novembre i giocatori di Call of Duty Mobile possono dedicarsi al nuovo evento di Halloween, durante il quale è possibile sbloccare l'abilità operatore Sparrow. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerla, aiutandovi a completare gli obiettivi richiesti.

La nuova abilità operatore Sparrow di Call of Duty Mobile può essere sbloccata dal 21 ottobre all'1 novembre, durante lo speciale evento a tema Halloween. Per ottenerla, tutto quello che dovete fare è completare le seguenti sfide.

Obiettivi da completare per sbloccare l'abilità Sparrow

Uccidi 10 nemici in modalità DMS nella mappa Standoff

Uccidi 30 nemici in modalità DMS nella mappa Standoff

Uccidi 50 nemici in modalità DMS nella mappa Standoff

Usa le abilità operatore 2 volte in partite MG

Usa le abilità operatore 4 volte in partite MG

Uccidi 6 nemici con un'abilità operatore in partite MG

Uccidi 100 nemici in partite MG

Uccidi 10 nemici in modalità Battle Royale

Gioca 3 partite in modalità Battle Royale

Effettua l'accesso per 5 giorni

Si tratta di obiettivi abbastanza fattibili che riuscirete a raggiungere nel corso di qualche giorno, giocando durante l'evento di Halloween di Call of Duty Mobile.

Se avete bisogno di qualche consiglio per completare più facilmente queste sfide, non dimenticate di consultare le nostre guide di Call of Duty Mobile con le migliori impostazioni per vincere, senza dimenticare trucchi e strategie per sopravvivere in Battle Royale.