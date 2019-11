Call of Duty Mobile: Guida ai migliori Loadout per il multiplayer

Come visto nei capitoli principali di Call of Duty, anche in COD Mobile è possibile creare i propri loadout personali da utilizzare in multiplayer. In questa mini-guida vi daremo alcuni consigli per creare i loadout più adatti al vostro stile di gioco.

Ogni loadout è composto da un'arma primaria con i relativi accessori, un'arma secondaria, le granate, i perk e le abilità dell'operatore. Usare il loadout più adatto al proprio stile di gioco è il primo passo per vincere.

Dopo avervi fornito dei pratici consigli sulle migliori impostazioni di COD Mobile da settare sul vostro dispositivo, di seguito vi indicheremo alcuni dei migliori loadout da usare nella modalità multiplayer del gioco.

Loadout Assalto

Arma principale: fucile d'assalto M4, perfetto punto d'incontro tra stabilità e capacità di infliggere danni.

Accessori: mirino con puntino rosso, caricatore veloce, quick draw, foregrip.

Arma secondaria: J358.

Perk: ripristino veloce, spazzino, linea dura.

Abilità dell'operatore: equalizzatore o macchina della morte.

Granate: granata a frammentazione, granata fumogena.

Loadout Run & Gun

Arma principale: mitragliatrice MSMC.

Accessori: FMJ, foregrip, caricatore veloce, stock.

Arma secondaria: coltello.

Perk: spazzino, ripristino veloce, linea dura.

Abilità dell'operatore: macchina della morte.

Granate: granata a frammentazione, flashbang.

Loadout Rush

Arma principale: AKS-74U; l'elevato danno e la mobilità lo rendono la scelta giusta per chiunque cerchi di essere in movimento o abbia intenzione di giocare su una mappa più piccola.

Accessori: silenziatore, caricatore esteso, foregrip.

Arma secondaria: coltello

Perk: agile, fantasma, linea dura.

Abilità operativa: passero.

Granate: granata a frammentazione, flashbang.

Loadout Assalto Estremo

Arma principale: fucile d'assalto AK47.

Accessori: vista olografica, Stock, FMJ, caricatore veloce.

Arma secondaria: coltello.

Perk: ripristino veloce, spazzino, linea dura.

Abilità operatore: equalizzatore.

Granate: granata a frammentazione, flashbang.

Loadout Cecchino

Arma principale: fucile di precisione XPR 50.

Accessori: FMJ, Stock.

Arma secondaria: Pistola MW11.

Perk: sei sensi, immune armi IA, persistenza.

Abilità operatore: transform shield.

Granate: trip Mine, granata fumogena.

Questi sono solo alcuni dei migliori loadout che potete usare in Call of Duty Mobile. Vi consigliamo di provarli tutti, trovando eventualmente quelli più adatti a voi. Sentitevi liberi di sperimentare a vostra volta, personalizzando i vostri loadout con armi e perk alternativi.



Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di COD Mobile, con trucchi e strategie utili per dominare nello sparatutto mobile di Activision.