Call of Duty Mobile: migliori Impostazioni e Settaggi per vincere

In Call of Duty Mobile ci sono numerosi settaggi da impostare per personalizzare l'esperienza di gioco. In questa mini-guida vi mostreremo le impostazioni migliori da scegliere, in modo da aumentare il frame rate e le prestazioni, e ottenere qualche vantaggio nelle partite per vincere più facilmente.

Dopo avervi proposto la guida con trucchi e strategie per vincere in COD Mobile, di seguito indicheremo le migliori impostazioni da settare nel gioco per ottenere qualche vantaggio extra, così da aumentare ulteriormente le vostre probabilità di vittoria.

Aumentare il frame rate

La prima cosa da fare è aumentare il frame rate. Potete farlo andando su Impostazioni -> Audio e Grafica e spuntando la casella massima disponibile nella sezione Frequenza di Fotogrammi. Per migliorare ulteriormente le prestazioni potete abbassare la Qualità Grafica dalla relativa sezione presente poco in alto.

Campo visivo

Il FOV rappresenta l'ampiezza del campo visivo. Se è troppo largo, la GPU del vostro smartphone deve sforzarsi maggiormente per renderizzare più elementi a schermo, riducendo così il frame rate. Se avete bisogno di aumentare ulteriormente le prestazione, potete diminuire il FOV da Impostazioni -> Base -> Campo visivo. Vi suggeriamo di impostarlo a 40 nella modalità multiplayer, ma di lasciarlo a 100 in battle royale.

Effetti grafici

Disattivare la Profondità di Campo è un'altra operazione che vi consente di aumentare il frame rate. Potete farlo da Impostazioni -> Audio e Grafica, dove potrete disattivare anche altri effetti grafici come il Bloom, le Ombre in tempo reale e il Ragdoll. Non esitate a disattivarli, se avete bisogni di guadagnare qualche fotogramma al secondo.

Impostazioni di base in Multiplayer e Battle Royale

Di seguito elenchiamo le impostazioni di base migliori da settare per le modalità multiplayer (MG) e battle royale (BR).

Modalità MG

Mira assistita – Disabilitato

Lancio rapido granata – Disabilitato

Corsa rapida (da sdraiato) – Abilitato

Scatto automatico joystick – Abilitato

Mostra pulsante fuoco sinistro – Sì

Scivolata (in corsa) – Immediato

Scatto continuo – Disabilitato

Sensibilità – 65

Giroscopio – Durante la mira

Inverti giroscopio orizzontale – Disabilitato

Inverti giroscopio verticale – Disabilitato

FOV - 40

Ripristina mira arma - Disabilitato

Modalità BR

Bottino automatico – Abilitato

Apertura automatica porte – Abilitato

Corsa rapida (da sdraiato) – Abilitato

Scatto automatico joystick – Abilitato

Mostra pulsante fuoco sinistro – Sì

Scivolata (in corsa) – Immediato

Scatto continuo – Disabilitato

Sensibilità – 65

Giroscopio – Durante la mira

Inverti giroscopio orizzontale – Disabilitato

Inverti giroscopio verticale – Disabilitato

FOV (solo prima persona) – 100

Ripristina mira arma - Disabilitato

Settando le impostazioni elencate di sopra, sarete in grado di aumentare le prestazioni di Call of Duty Mobile sul vostro smartphone, in modo da ottenere dei vantaggi significativi nelle partite. Ricordiamo inoltre che è possibile giocare a COD Mobile su PC grazie agli emulatori Android come Gameloop.

Se invece avete bisogno di altri consigli per la modalità battle royale, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una mini-guida con consigli e strategie per vincere nella modalità BR di COD Mobile.