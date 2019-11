Call of Duty Mobile: modalità Zombi e supporto ai pad in arrivo a breve

Nonostante sia ormai disponibile da circa un mese, Call of Duty Mobile non ha ancora messo a disposizione dei giocatori la modalità Zombie, una delle più attese da parte dei fan. Sembra però che la relativa voce nei menu sia destinata ad essere sbloccata tra non molto.

Nell'ultimo aggiornamento sullo stato di sviluppo del gioco su Reddit, Activision ha svelato tutte le novità in arrivo nel corso delle prossime settimane e, tra queste, non ci sono solo nuovi eventi, punti esperienza doppi e nuove mappe. Sembra infatti che gli sviluppatori abbiano iniziato a svelare qualche indizio sull'imminente arrivo della modalità Zombi, la quale non sappiamo ancora se diverrà permanente proprio come la Battle Royale e il multiplayer classico oppure farà parte di un evento a tempo limitato.

Per la gioia degli appassionati, inoltre, gli sviluppatori hanno anche confermato che a breve farà il proprio ritorno il supporto ai controller, che permetterà a chi gioca comodamente sulla propria scrivania o con qualche tipo di supporto di utilizzare uno dei tantissimi pad supportati. Vi ricordiamo inoltre che con l'aggiornamento ad iOS 13 dei dispositivi Apple è ora possibile giocare sia con il controller PS4 che con quello Xbox One (solo il modello con tecnologia Bluetooth).

