Call of Duty Mobile: la modalità Zombie e il supporto al pad hanno una data d'uscita

Se siete tra i giocatori di Call of Duty Mobile che non vedono l'ora di mettere le mani su qualche novità, sappiate che abbiamo un bel po' di notizie interessanti per voi.

Gli sviluppatori del popolarissimo titolo per smartphone e tablet sta infatti per aggiornarsi con l'attesissima modalità Zombie, presente nei menu (e inaccessibile) sin dal lancio dello sparatutto. Chiunque voglia sforacchiare non morti in compagnia dei propri amici potrà quindi iniziare a farlo a partire dal prossimo venerdì 22 novembre 2019. Purtroppo non sono stati forniti dettagli più precisi in merito a tale modalità e non è ancora chiaro se si tratti di un evento a tempo o di una vera e propria modalità di gioco permanente.

Altra notizia che farà sicuramente piacere a chi ama giocare il titolo in comodità è il ritorno del supporto ufficiale ai controller, che renderà molto più piacevoli le partite grazie all'utilizzo di uno dei numerosi pad supportati. A questo proposito vi ricordiamo che con l'aggiornamento ad iOS 13, tutti i dispositivi Apple permettono di giocare tramite l'utilizzo dei controller Xbox One (solo il modello con tecnologia bluetooth) e PlayStation 4.

Sapevate che Call of Duty Mobile è il gioco più scaricato del momento?