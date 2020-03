Call of Duty Mobile: la modalità Zombie verrà rimossa a breve

Se siete giocatori abituali di Call of Duty Mobile, l'ormai celebre sparatutto in prima persona free to play per smartphone e tablet, sappiate che a breve non sarà più possibile giocare la modalità PvE Zombie, la quale potrebbe non tornare più nel gioco.

Pare infatti che il team di sviluppo non sia soddisfatto del livello qualitativo raggiunto da questa specifica modalità di gioco e ha deciso di rimuoverla a partire dal prossimo 25 marzo 2020 . Gli sviluppatori hanno confermato quindi che non continueranno a sviluppare nuove mappe per questa modalità ed è improbabile il suo ritorno, sebbene non escludano che in futuro possano tornare a lavorare sulla mappa Nacht der Untoten. Una simile notizia non è stata accolta positivamente dai numerosi giocatori che amavano dare la caccia ai non morti, nonostante una decisione tanto drastica possa dare dei grossi benefici sul comparto multiplayer classico e sulla battle royale, che ora vantano una forza lavoro maggiore.

Vi ricordiamo che il gioco può essere scaricato gratuitamente da chiunque possieda un dispositivo Android o iOS ed è compatibile anche con i PC grazie all'emulatore Tencent. Negli ultimi giorni è anche arrivata la Stagione 4 di Call of Duty Mobile con numerose novità e tanti contenuti da sbloccare avanzando di livello nel pass stagionale.