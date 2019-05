Call of Duty Mobile: novità sulla modalità Battle Royale

Com'era ampiamente prevedibile, la Battle Royale di Call of Duty: Mobile sarà una delle modalità principali del gioco. Activision ha parlato in un post sul suo blog dei primi dettagli sul sistema di gioco, che sarà basato su Blackout, di Black Ops 4.

La mappa è infatti praticamente la stessa, e può supportare 100 giocatori, come di consueto, ma la versione mobile è un pochino differente. La prima variabile è il poter scegliere una classe all'inizio della battaglia. Ci saranno sei classi tra cui scegliere, ed ognuna ha una sua abilità ed un gadget unici.

Ci sarà la possibilità di far rivivere un proprio compagno di squadra: per farlo bisognerà prendere la sua medaglietta (le dogtags) ed eseguire l'animazione corrispondente, e il giocatore tornerà nell'aereo in cui si inizia la partita.

Sarà presente ovviamente la solita mole di customizzazioni, con skin per armi, equipaggiamenti, veicoli e paracadute, e saranno presenti partite personalizzate a seconda del setup delle squadre, quindi dal giocatore singolo fino a squadre da quattro giocatori.

Il gioco presenterà addirittura una lista di matchmaking separata per gli utenti che utilizzano la visuale in prima persona e per quelli che invece si trovano meglio con quella in terza persona.

Call of Duty: Mobile arriverà quest'anno su Android e iOS. Cosa vi aspettate dal videogame?