Call of Duty Mobile: nuova edizione del torneo mondiale con Sony

Activision ha appena annunciato il ritorno del torneo mondiale di Call of Duty Mobile presentato da Sony. Dal 3 giugno i migliori giocatori di COD Mobile potranno competere per vincere premi in-game e una parte del montepremi totale dal valore di oltre 2 milioni di dollari.

"Ogni giorno, milioni di giocatori di Call of Duty Mobile, si divertono giocando al nostro gioco" ha dichiarato Mattt Lewis, Vice Presidente Mobile di Activision. "Dopo il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di aumentare il montepremi in palio e il numero di squadre che potranno qualificarsi, in modo da spingere i migliori giocatori a competere tra di loro."

La partecipazione all’edizione 2021 è aperta ai giocatori di tutto il mondo e prevede una qualificazione a fasi a livello regionale. Il nuovo smartphone Sony Xperia 1 III sarà il dispositivo ufficiale della competizione, permettendo un'esperienza incredibile a 120FPS. Per poter partecipare ai World Championship i migliori giocatori a livello nazionale dovranno competere in tornei di qualificazione accessibili solo in alcune nazioni, oppure in altre competizioni, maggiori dettagli verranno diffusi più avanti.

Activision ha da poco presentato Tokyo Escape, la Stagione 3 di Call of Duty Mobile che include tante novità e contenuti inediti per lo sparatutto mobile di maggior successo degli ultimi anni.