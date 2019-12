Call of Duty Mobile premiato da Google come miglior gioco Android del 2019

Nelle scorse ore Apple ha premiato Sky Children of the Light come miglior gioco iPhone del 2019, le classifiche di Google incoronano invece Call of Duty Mobile come il miglior videogioco per Android dell'anno che sta per terminare.

Miglior gioco competitivo

Brawl Stars (Supercell)

Call of Duty Mobile (Activision Publishing)

Rumble Stars Football (Frogmind)

Tacticool 5v5 Shooter (Panzerdog)

Tennis Clash 3D Sports (Wildlife Studios)

Miglior gioco indipendente

Ailment (BeardyBirdGames)

Chuchel (Amanita Design)

Grimvalor (Direlight)

Stardew Valley (Chucklefish Limited)

Tiny Room Stories Town Mystery (Kiary games)

Miglior gioco casual

Angry Birds Dream Blast (Rovio)

Diner Dash Adventures (Glu)

Golf Peaks (Afterburn)

Mario Kart Tour (Nintendo)

Vineyard Valley Match & Blast (Jam City)

Gioco più innovativo

Archero (Habby)

Assassin's Creed Rebellion (Ubisoft)

Auto Chess (Dragonest Game)

The Elder Scrolls Blades (Bethesda Softworks)

Minit (DevolverDigital)

E' questo il responso delle classifiche di Google Play stilate dal colosso di Mountain View, che vedono trionfare anche titoli come Rumble Stars Football, Brawl Stars di Supercell (autori di Clash of Clans e Clash Royale), Stardew Valley, Angry Birds Dream Blast e Mario Kart Tour di Nintendo.

The Elder Scrolls Blades e Assassin's Creed Rebellion entrano a far parte della top 5 dei giochi più innovativi dell'anno mentre Angry Birds Dream Blast e Diner Dash Adventure spiccano tra le esperienze casual. Premiato anche Chuchel di Amanita Design come uno dei migliori giochi indipendente del 2019 su Google Play.