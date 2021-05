Call of Duty Mobile a quota 500 milioni di giocatori, regali per tutti

Activision ha annunciato che Call of Duty Mobile ha raggiunto e superato quota 500 milioni di download da App Store e Google Play, un risultato davvero incredibile per uno dei giochi mobile di maggior successo degli ultimi anni.

Call of Duty Mobile ha raggiunto lo storico traguardo dei 500 milioni di download. Il ringraziamento va alla nostra community, ai giocatori e ai sostenitori! Non avremmo potuto farlo senza di loro. Messaggio per tutti: controllate le vostre caselle di posta in-game di COD Mobile. Un regalo vi attende!

Activision regalerà dunque un bonus in-game a tutti i giocatori di COD Mobile, affrettatevi a controllare la vostra casella di messaggistica per poter riscattare il regalo quanto prima. Grazie al successo di Call of Duty Mobile e Call of Duty Warzone attualmente COD può vantare 150 milioni di giocatori al mese, numeri che testimoniano come il brand sia ancora estremamente popolare, specialmente in Nord America.

Call of Duty Mobile sarà protagonista di un torneo mondiale al via a giugno e realizzato in collaborazione con Sony mentre il prossimo episodio della serie arriverà a fine anno, come ribadito da Activision in una nota inviata recentemente alla stampa e agli azionisti: Sledgehammer Games si sta occupando del progetto, il titolo non è ancora stato reso noto.