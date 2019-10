Call of Duty Mobile da record: superati i 35 milioni di download!

Call of Duty: Mobile ha raggiunto i 35 milioni di download più rapidamente di qualsiasi altro gioco in prima o terza persona su App Store e Google Play. Ad annunciarlo è stata la stessa Activision con un comunicato ufficiale inviato alla nostra redazione.

Il titolo sviluppato da Timi Studio di Tencent è finito in prima posizione in oltre 100 paesi del mondo. Per chi non lo sapesse, Call of Duty: Mobile porta per la prima volta l'esperienza in prima persona della serie su dispositivi mobili, offrendo le mappe, le modalità, le armi e i personaggi preferiti dei giocatori, inclusi gli universi di Modern Warfare e Black Ops, in un’unica sola esperienza.

"La risposta dei fan su Android e iOS è stata fantastica. Call of Duty: Mobile ha già oltrepassato i 35 milioni di download diventando l’app più scaricata su iOS in più di 100 paesi non solo tra le app di gioco, ma nella classifica generale" ha dichiarato Rob Kostich, presidente di Activision. "È un’esperienza incredibilmente divertente, e siamo solo all'inizio. I miei complimenti al team di Activision e al nostro partner Timi studio di Tencent per aver creato un gioco così fantastico per i giocatori. Un grazie speciale anche ai nostri fan per il loro continuo supporto. C’è ancora molto da aspettarsi per quando rilasceremo nuovi contenuti e aggiornamenti".

Il titolo include le modalità testa a testa del Multiplayer, un'esperienza del tutto nuova di Battle Royale, insieme ai tradizionali luoghi di Call of Duty, come i terreni, il mare e i veicoli aerei.