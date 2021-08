Call of Duty Mobile: anche la skin di Ozuna nella nuova Stagione 7

Nel corso della setata è stato aggiornato il sito ufficiale di Call of Duty Mobile con tutti i dettagli riguardanti l'ormai imminente Stagione 7, il cui titolo sarà Elite of the Elite.

I livelli gratuiti del pass includono l'accesso all'Hades LMG (Livello 21) e ad altri esclusivi progetti per armi già disponibili nel gioco. Ovviamente sarà presente anche una versione a pagamento del Battle Pass, il quale include l'operatore Demir, numerosi progetti e skin per i personaggi. Tutti gli utenti potranno inoltre prendere parte a match ambientati a Monastery, una nuova mappa perfetta per le modalità Frontline e Team Deathmatch, e a Scrapyard 2019, arena ispirata a quella già presente in Call of Duty Modern Warfare. Per celebrare la collaborazione con Ozuna, il team di sviluppo ha inserito nel gioco la sua canzone "A la Buena, el Mejor" nella lobby e nella radio della battle royale (quando si è a bordo di un veicolo). Al cantante è stata anche dedicata la modalità a tempo Ozuna: Kill Confirmed e una serie di oggetti che si possono ottenere acquistando le casse di Ozuna. La nuova stagione del free to play sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 26 agosto 2021 alle ore 2:00 del fuso orario italiano.

Sapevate che Activision vuole sviluppare altri giochi per smartphone grazie al successo di COD Mobile?