Call of Duty Mobile sparito dall'App Store? Si è trattato solo di un errore

Oggi i giocatori di Call of Duty Mobile si sono presi un bello spavento, visto che l'applicazione è stata rimossa temporaneamente dallo store digitale targato Apple.

Nel corso delle ultime ore, infatti, Call of Duty Mobile è sparito dall'App Store, impedendo ai giocatori di scaricare il titolo su iPhone e iPad. Un simile evento ha immediatamente allarmato i fan, convinti che si trattasse di un indizio circa l'imminente chiusura del gioco, così che tutta l'attenzione potesse rivolgersi all'attesissimo Call of Duty Warzone Mobile. Sembrerebbe però che non sia affatto così e che quanto accaduto oggi non fosse altro che il frutto di un banalissimo errore. L'esatta causa della rimozione dell'applicazione sullo store non è stata svelata ufficialmente, ma poche ore dopo la scomparsa del gioco, gli account social ufficiali di Call of Duty Mobile hanno rassicurato gli utenti, confermando il ritorno del prodotto sui dispositivi mobile.

Insomma, non vi è alcuna intenzione da parte di Activision di far fuori il titolo, anche perché vi ricordiamo che Call of Duty Mobile è un successo e l'azienda è molto soddisfatta dei risultati ottenuti sin dal lancio. In aggiunta, la nuova stagione dello shooter gratis è iniziata lo scorso dicembre.