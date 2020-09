Call of Duty Mobile: al via la Stagione 10 con i personaggi degli altri COD

È ora disponibile la Stagione 10 di Call of Duty: Mobile, intitolata The Hunt, ricca di nuovi contenuti come personaggi provenienti dagli altri episodi della saga, nuove mappe, modalità e molto altro.

Nella Stagione 10: The Hunt siete chiamati a rintracciare Makarov con il nuovo Battle Pass e i nuovi contenuti, con personaggi degli altri capitoli di Call of Duty come Mace e Mara. Arrivano in Call of Duty Mobile anche le iconiche mappe Terminal di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Pine di Call of Duty: Modern Warfare, oltre a tanti altri contenuti.

Stagione 10: The Hunt di Call of Duty Mobile

Due nuove mappe - Terminal (MP), Pine (Scontro)

Una nuova classe nel Battle Royale -Hacker

Nuove specialità - High Alert

Nuove armi funzionali - Echo Shotgun

Nuova skill per l’Operatore - Equalizer

Due nuove modalità - Headquarters, Hardcore

Il Battle Pass della Stagione 10: The Hunt - Nuovi personaggi, armi, oggetti e molto altro

Marquee Event - Caccia a Makarov

Nuove sfide stagionali

Nuovo merchandise ora disponibile nel negozio

Svariati aggiornamenti dell’interfaccia utente, stabilizzazione delle armi e ottimizzazione del gameplay.

Call of Duty Mobile è disponibile in formato free-to-play sia su Android che su iOS.