Call of Duty Mobile, la Stagione 12 comincia stanotte: tutte le novità

Al termine della Stagione dell'Anniversario, in Call of Duty Mobile prende ufficialmente il via la Stagione 12: Going Dark.

Disponibile dalle ore 2:00 dell’11 novembre, la Stagione 12 introduce un nuovo modo di giocare grazie a mappe e modalità notturne, oltre che a tanti nuovi contenuti, un nuovissimo Battle Pass, l'evento a tema Knights Divided e tanto altro. La Stagione 12: Going Dark include anche una nuova mappa multigiocatore chiamata Hackney Yard, proveniente da Call of Duty: Modern Warfare.

Call of Duty Mobile: Stagione 12 - Principali novità

Nuova mappa - Hackney Yard (MP)

Nuovo personaggio epico - Dark Nikto

Mappe notturne - Crash, Summit and Hackney Yard

Nuova classe Battle Royale - Refitter

Nuova specialità - Launcher Plus

Due nuove armi funzionali - AGR556, .50 GS

Nuova skill per l’Operatore - Ballistic Shield

Nuova modalità - Modalità notturna per il TDM e Attacco dei Non-morti

Battle Pass della Stagione 12: Going Dark - Nuovi personaggi, nuove armi, nuovi accessori e molto altro

Marquee Event - Knights Divided

Nuove sfide stagionali

Nuovo merchandise ora disponibile nel negozio

Svariati aggiornamenti dell’interfaccia utente, stabilizzazione delle armi e ottimizzazione del gameplay

Call of Duty: Mobile offrirà anche delle ottime promozioni per i giocatori in occasione del Black Friday e del Cyber Monday.